Incendio in una falegnameria di Tuscania, silos in fiamme

Ultimo aggiornamento: 13:38

Fiamme in un silos contenete residui del legno all'interno di una falegnameria di Tuscania (Viterbo). L'incendio è scoppiato questa mattina. intorno alle ore 9. nell'azienda Mattioli che si trova lungo la provinciale Tuscanese. Per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati nel lavoro per domare le fiamme.Un'alta e densa nuvola di fumo nero si è alzata in aria dal luogo dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia locale per gli accertamenti.