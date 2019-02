RIETI - Momenti di paura lungo la Statale 4 Bis Terminillese tra il primo e il secondo bivio per Campoloniano. Una Fiat Multipla alimentata a gas metano ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente dopo aver parcheggiato a bordo strada si è allontanato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Rieti che ha estinto l'incendio scongiurando ulteriori conseguenze. Traffico bloccato e successivamente dirottato per il quartiere di Campoloniano e in via Luigi Campanelli in direzione Terminillo. © RIPRODUZIONE RISERVATA