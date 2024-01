Rieti, auto elettrica va a fuoco: momenti di paura, ma solo danni

RIETI - Un'auto elettrica è andata a fuoco a Rieti: brevi momenti di paura, ma nessun ferito. Danni per l'auto e altre due nelle vicinanze.

E' successo in via Cellini, nel quartiere di Madonna del Cuore. Dall'auto è iniziato a uscire il fumo dalla parte della gomma anteriore sinistra, forse a causa di un problema alla batteria e a breve è andata a fuoco. Le fiamme hanno sfiorato altri due veicoli in sosta, una Smart e una Jeep, danneggiandoli.

Sul posto, vigili del fuoco e polizia, intervenuti prima che le fiamme potessero raggiungere altri veicoli. Alla fine, solo momenti di spavento e danni, ma nessun ferito.