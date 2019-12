© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue a gonfie vele “I have a dream”, rassegna letteraria che si concentra sui giovani autori reatini e sulle loro opere. Esordio positivo martedì 10 dicembre con Emanuela Cardone autrice de “Il carcere, la pena ieri ed oggi – Ruolo del volontariato e proposte di rieducazione”, che ha attratto decine di spettatori all’interno della Coop Futura, in Via Molino della Salce, grazie alle tematiche trattate ed approfondite insieme alla moderatrice Ida Luisa De Luca.Un libro, quello della Cardone, che si concentra sulla condizione dei detenuti anche da un punto di vista introspettivo, preoccupandosi, tra l’altro, dell’effettivo ruolo della galera di rieducare e reinserire il carcerato nel tessuto sociale esterno. Un’analisi, quella della Cardone, che si avvale di testimonianze raccolte sul campo durante le attività di volontariato: un ottimo mezzo che permette al lettore di immedesimarsi nei panni dei detenuti coinvolti nel libro, che non tengono segrete le loro impressioni e i loro umori, nonostante le consapevolezza di aver commesso degli sbagli.Secondo appuntamento, ieri, con Pier Luca Aguzzi, altro scrittore reatino che ha portato all'incontro un libro totalmente diverso, il western "Quanto pesa il cielo?". Una storia ambientata nell'America dei pellerossa, quella ideata da Aguzzi, che pone al centro due padri che condividono lo stesso obiettivo. Ad incorniciare questa avventura, i caratteristici panorami dell'America abitata da cowboys e pellerossa, sopra i quali si apre un cielo che suggerisce ai personaggi ed al lettore numerosi spunti di riflessione, ad accompagnare la storia.Oggi il terzo dei 5 appuntamenti: a dialogare col pubblico e con la De Luca sarà l'autrice Annalisa Ferri, col libro "L'odore del fieno di giugno", oggi alla Coop Futura, dalle 17.