Guardia di Finanza, anche a Rieti si è celebrato il 249° anniversario dalla fondazione

RIETI - Anche a Rieti si è celebrato il 249° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza.

GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI

Nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023, la Guardia di Finanza di Rieti ha eseguito in totale 3.400 interventi ispettivi e oltre 600 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, hanno permesso di accertare frodi per oltre 470.000 euro. L’ammontare dei crediti inesistenti è di oltre 320.000 euro.

Sono stati individuati 23 evasori totali, con un recupero a tassazione di oltre 11 milioni di euro e 17 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 33. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 1.260.000 euro.

Sono state avanzate 12 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

In materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti sono stati sequestrati oltre 634 Kg di prodotti energetici.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione Europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Ciò anche in ragione del ruolo affidato al Corpo nell’ambito del sistema di governance del Piano.

Complessivamente, in tale arco temporale, i Reparti dipendenti hanno svolto 296 interventi nel settore, cui si aggiungono circa 102 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed Europea (EPPO), al cui esito sono stati denunciati all’A.G. 3 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 40 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per circa 9 milioni di euro.

Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione Europea ammontano a oltre 1.800.000 euro con la denuncia di 8 responsabili.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 146 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla Componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per circa 430.000 euro e denunciare 58 responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 190.000 euro di cui 90.000 circa riferibili a investimenti finanziati con le risorse del PNRR.

L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi a ad altri delitti contro la Pubblica Amministrazione è stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti.

In tale comparto, sono state denunciati 2 soggetti con relativi provvedimenti cautelari reali eseguiti per circa 53.000 euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 21 interventi, che hanno portato alla verbalizzazione di 30 soggetti, con un riciclaggio accertato di oltre 920.000 euro.

Sono state analizzate oltre 70 segnalazioni di operazioni sospette.

Ammontano a circa 1.000 euro sequestri di valuta contraffatta eseguiti nei confronti di 10 soggetti.

In applicazione al codice antimafia, si annovera l’applicazione di 1 misura di prevenzione nei confronti di soggetto connotato c.d “pericolosità economico-finanziaria”, al quale è stato conseguito un sequestro per oltre 600.000 euro.

Sono stati eseguiti, 681 accertamenti a seguito di richieste pervenute dalla locale Autorità di Governo, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Rilevante, nel periodo in esame, l’attività condotta dai Reparti del Corpo: sono stati sequestrati circa 3.500 grammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite marijuana (2.980 grammi), hashish (109 grammi), da cocaina (422 grammi), e, denunciando all’A.G. 41 soggetti (di cui 8 in stato di arresto) e segnalandone 93 ai Prefetti.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 69 interventi, sviluppate 14 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 18 soggetti.

A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 58.000 di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Sono stati, anche, sequestrati 3.800 kg di prodotti agroalimentari, recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

La Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia e Corpo Armato dello Stato, è annoverata tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed è chiamata quindi a fronteggiare calamità e disastri naturali nonché a fornire il proprio apporto per eventi straordinari, che richiedono un intervento di carattere eccezionale dell’apparato statale.

In quest’ottica gli interventi di assistenza, seppure di natura concorsuale rispetto ai prioritari compiti istituzionali, trovano sempre nel Corpo un pronto interlocutore capace di fornire risposte efficaci ad ogni esigenza, anche la più imprevedibile, come accaduto lo scorso febbraio a seguito del devastante evento sismico che ha colpito la Turchia. In quella circostanza il Corpo ha partecipato con assetti aerei e personale specializzato del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) della Stazione di Antrodoco alle operazioni attivate dal Meccanismo europeo di Protezione Civile.

Dalla sua istituzione del febbraio 2022, gli interventi complessivi effettuati dal S.A.G.F. di Antrodoco sono stati 30 e hanno permesso di prestare soccorso a 16 persone e recuperare 21 salme.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza.

Nel 2022, la Guardia di Finanza di Rieti ha impiegato complessive 1.147 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2023, ha portato ad un impiego complessivo di 216 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.