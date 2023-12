La Bbc scopre Greccio: spunta un articolo dedicato al borgo reatino sul prestigioso sito inglese

RIETI - “Uno dei borghi più belli, ma anche meno noti d’Italia”: sono parole della Bbc e sono rivolte a Greccio. Per leggerle in lingua originale basta visitare il sito del principale canale d’informazione britannico, che ha dedicato un lungo servizio al paese e al Santuario in occasione degli 800 anni dal primo presepe vivente, disponibile al link: Greccio: The Italian village that's home to the world's first nativity scene - Bbc Travel.



Dalla semplicità del posto, con la sua rigogliosa natura, alla sua forte spiritualità racchiusa nel Santuario: tanti gli scorci che hanno colpito la giornalista Amy McPherson, nel corso della sua recente visita a Greccio. E poi i mercatini natalizi, il Museo Internazionale del Presepe e la morfologia del Santuario scavato nella roccia: tutto questo viene raccontato nell’articolo, che ricorda anche la storia di S. Francesco e la sua opera nella Valle Santa, omaggiata ancora oggi attraverso la rievocazione del presepe vivente.



Piacevoli, inoltre, gli interventi di alcuni abitanti del luogo che si sono prestati alle domande della giornalista britannica raccontando il loro legame con S.

Francesco e con il presepe: quello che ne emerge è insomma un affresco, in lingua inglese, di un luogo dalla forte spiritualità e dalla bellezza semplice ma disarmante. Una vera “Betlemme Francescana” nella provincia di Rieti: parola di Bbc.