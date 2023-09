Diventa mamma e scopre di avere un raro cancro al cervello: morta a 35 anni la star della “Bbc” Maddy Anholt

La star della BBC Maddy Anholt è morta a soli 35 anni in seguito a una battaglia contro un raro cancro al cervello, poco dopo la nascita di sua figlia. Anholt ha recitato in numerose sitcom della BBC, ITV e Channel 4 ed è stata ospite fisso dello show This Morning.

Era un'ambasciatrice per gli aiuti alle donne e ha scritto due libri sulla violenza domestica e le relazioni tossiche. In un post su GoFundMe ieri sera, la famiglia dell'attrice ha dichiarato: «È con profondo dolore che annunciamo la morte di Maddy Anholt, la nostra amata figlia, sorella, gemella, amica, moglie e madre, che ha lasciato questo mondo mercoledì 13 settembre, a 35 anni».

Poco dopo la nascita di sua figlia Opal, l'anno scorso, a Maddy era stata diagnosticata una forma rara e aggressiva di cancro al cervello. «Ha gestito l'intervento chirurgico e il trattamento con sorprendente grazia e coraggio, accompagnata in ogni fase del percorso dalla sua famiglia e dal devoto marito, Ben», scrive ancora la famiglia. «Ha trascorso le sue ultime settimane a casa dei suoi genitori, immersa nell'amore e nella calma, e con i suoni della natura tutt'intorno».