Giornalista della Bbc fa il dito medio alla telecamera, la gaffe in diretta fa il giro del mondo

Gaffe della conduttrice televisiva britannica Maryam Moshiri, che è stata sorpresa in diretta tv con il dito medio verso la telecamera. Il video è diventato virale nelle ultime ore. Una delle principali giornaliste della rete, stava conducendo il notiziario di mezzogiorno di mercoledì. Non si è accorta però della fine del tradizionale conto alla rovescia della BBC e così è stata inquadrata, con la testa inclinata e gli occhi spalancati e con un grande sorriso mentre faceva il dito medio, probabilmente a qualcuno dietro alla telecamera o in regia.