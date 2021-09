A Greccio tutto pronto per la 29esima edizione di “Puliamo il mondo 2021”

Venerdì 24 Settembre 2021, 12:13

RIETI - Nell’ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione dei cittadini al rispetto del proprio territorio, il Comune di Greccio ha aderito alla 29ª edizione di “Puliamo il Mondo 2021”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente.

«Educare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente è l’unico modo per poter sperare in un futuro più sano e più pulito» dichiara l’assessore Simonetta Francucci referente per il Comune di Greccio dell’organizzazione dell’iniziativa che vedrà mobilitarsi, nella giornata di domenica 26 settembre, volontari armati di sacchetti e guanti per ripulire dai rifiuti abbandonati, strade, parchi, piazze e spazi pubblici.

Ritrovo per tutti alle ore 8.30 in Piazza Giovanni Paolo II, a Limiti di Greccio.

«Si partirà per gruppi all’opera di pulizia del nostro territorio comunale - afferma l’assessore Francucci - contiamo sul sostegno della nostra gente e soprattutto sui giovani, nel segno della concretezza e del buon esempio».

Piccoli gadget per tutti i volontari.

L’iniziativa si terrà nel pieno rispetto delle normative Anti covid -19 attualmente in vigore.