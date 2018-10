RIETI - Rimpasto in giunta e allargamento della maggioranza: a questo lavora il sindaco Antonio Cicchetti ora che le dimissioni «post datate» di Sonia Cascioli stanno diventando una barzelletta fuori e dentro il Comune e adesso che con la Lega si è vicini a un’intesa politica. Lo schema a cui si lavora in queste ore è l’ingresso in giunta di un assessore donna leghista ma non al Bilancio. La scelta sembra caduta sulla consigliera Onorina Domeniconi, ma la delega al Bilancio dovrebbe andare a Claudio Valentini, che lascerebbe l’Ambiente.



