Rieti, giornata mondiale contro le droghe, protagonista le comunità lanciano momento di riflessione

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La pandemia da coronavirus ha insegnato che non tutti gli eroi indossano una scintillante maschera. Gli eroi nazionali sono medici, infermieri, operatori assistenziali e il personale sanitario tutto che stanno affrontando in prima linea la lotta al virus. Tra questi è doveroso ricordare ed includerne altri che, con il medesimo spirito di sacrifico ed abnegazione, lavorano, tutti i giorni, silenziosamente all'interno dei servizi residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche. Le Comunità non hanno mai interrotto il proprio lavoro che ha richiesto un’intensificazione degli sforzi e adeguamenti tempestivi alle nuove norme emanate, ponendo, al centro, la sicurezza e il benessere dei propri utenti accolti. Per noi, nessuno rimane indietro.Per celebrare il 26 giugno, Giornata mondiale contro l'uso e il traffico illecito di droga, le Reti e le Comunità del privato sociale lanciano unitariamente #MaiPiùInvisibili.È per questo motivo che, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’“ISMS Ignazio di Loyola-Centro Le Sorgenti” la Comunità Emmanuel sul tema sta organizzando un momento di riflessione, dialogo e confronto tra Istituzioni, Comunità Terapeutiche, Ser.D. e giornalisti.Tra gli ospiti il Prof. Lopalco, epidemiologo, coordinatore scientifico Task-Force Emergenza Covid 19 – Puglia e rappresentanti della Regione Puglia, il Prefetto e il Sindaco di Lecce, il Presidente dell’Ordine dei Medici e il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Lecce e i Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche.