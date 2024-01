Giornata della Memoria, le iniziative del Comune di Stimigliano rivolte agli studenti

RIETI - Come ogni anno l'Amministrazione Comunale di Stimigliano ha organizzato per i ragazzi della Scuola Media delle giornate formative e delle visite culturali in occasione della Giornata della Memoria. Con l' intento di promuovere il più possibile alcune tematiche, verranno ospitati due rappresentati per ogni associazione presente nel comune sabino.

Il programma degli eventi comincia nella mattinata di oggi con la proiezione del film “Roma Città Aperta” presso la sala consiliare del Comune di Stimigliano riservata a tutti i ragazzi delle classi di seconda e terza media (evento a cura di Federica Bifulco). Nella mattinata del 29 gennaio ci saranno due visite a musei importanti sul tema: alle 9:30 toccherà al Miseo Vite di Imi di Roma mentre successivamente a quello della Liberazione. Costi del viaggio e biglietti di musei con guide saranno a carico del Comune di Stimigliano.

Le Associazioni interessate per partecipare dovranno contattare il comune fino ad esaurimento posti.