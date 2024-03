Rieti, rubano una borsa ma vengono fermati e denunciati dai carabinieri per ricettazione

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina, nel corso di uno dei consueti posti di controlli effettuati lungo la via Flaminia (a confine territorio tra la provincia reatina e quella viterbese), hanno proceduto al controllo di due trentenni entrambi extracomunitari.

Nel corso delle attività è stata rinvenuta nell’auto in loro uso, risultata a noleggio, una borsa appartenente ad una donna che ne aveva denunciato, pochi minuti prima, l’avvenuto furto dalla propria autovettura, lasciata in sosta nell’area parcheggio di un supermercato di Civita Castellana.

I due ragazzi fermati, inoltre, sono risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale poiché già destinatari di un provvedimento di espulsione.

Per tale motivo, al termine della redazione degli atti con i quali sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria reatina per l’ipotesi di reato di ricettazione, sono stati accompagnati presso la Questura di Rieti per l’avvio dell’iter propedeutico all’espulsione dal territorio nazionale.

La refurtiva è stata invece restituita alla legittima proprietaria.