RIETI . Eccelle un formaggio reatino nell'ambito del Concorso formaggi “Premio Roma” 2018. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Camera di commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, per il riconoscimento ottenuto dall’Azienda agricola di Magliano Sabina Fratelli Nesta Enzo e Massimo. Il “Fior di Latte” proposto alla giuria dall’impresa reatina ha conquistato il terzo posto nella sezione Roma e Lazio per la tipologia “Paste filate fresche”.



«E’ un premio che rappresenta un riconoscimento per la qualità del prodotto ma anche per il percorso innovativo compiuto dall’azienda in questi anni, un percorso che ha visto l’impresa Fratelli Nesta Enzo e Massimo ampliare la propria attività dalla mera produzione a quelle di trasformazione e vendita diretta, avvicinandosi quindi sempre di più al consumatore finale, con un occhio rivolto al passaggio generazionale», ha dichiarato Regnini.



La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2018 del Concorso Premio Roma per i migliori formaggi e del Concorso Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali è avvenuta nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma. I concorsi, promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e con le Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti, hanno visto la partecipazione di oltre 160 aziende.



La struttura del Concorso relativo ai formaggi si è articolata in due sezioni: una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie: paste filate fresche, formaggi freschi, formaggi stagionati, ricotta fresca. L’altra sezione era invece aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni estere simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale.

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA