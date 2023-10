Quali sono i cibi che inquinano di più? L'elenco che fa riflettere

Sabato 21 Ottobre 2023, 16:57

La Società Italiana di Medicina Ambientale ha stilato un elenco di cibi "inquinanti" che hanno scatenato un dibattito anche sui social. Lo studio evidenzia l'ampio impatto ambientale e sulla salute legato all'attività quotidiana della cucina. Il manzo, per esempio, risulta essere il cibo con l'emissione maggiore di anidride carbonica, con 59,6 kg di CO2 rilasciati per ogni kg prodotto. Anche l'agnello (24,5 kg di CO2) e il formaggio (21,2 kg di CO2) hanno un notevole impatto. Al di là della produzione e della vendita, è la cottura a generare inquinamento, con 2,5 miliardi di persone che utilizzano ancora metodi dannosi per il Pianeta. Questo provoca anche contaminanti interni che possono causare gravi problemi di salute, incluso il cancro ai polmoni, malattie respiratorie e cardiovascolari. L'uso del carbone come metodo di cottura è particolarmente dannoso sia per l'ambiente che per la salute umana. Le cucine a gas, comuni in molte case italiane, emettono sostanze nocive, contribuendo a sintomi asmatici in centinaia di migliaia di bambini in Europa, con costi sanitari annui di 3,5 miliardi di euro.