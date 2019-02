© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venerdì 8 febbraio alle 10, nel Salone del camino di Palazzo del Governo, verrà celebrato il “Giorno del Ricordo”.La solennità è stata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.Il “Giorno del Ricordo” verrà commemorato con la proiezione di un filmato sul contesto storico dell’alto adriatico nella prima metà del novecento, per proseguire con la lettura di testi sul tema delle foibe e dell’esodo scelti dagli studenti, insieme con i loro docenti, dei Licei Classico e Artistico, dell’Istituto Tecnico per Geometri, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M.T. Varrone” di Rieti, del Liceo Scientifico “Carlo Jucci”, nonché degli indirizzi di studio Linguistico, Scienze Umane, Economico-Sociale dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”.Inoltre, gli allievi del Liceo Musicale eseguiranno alcuni brani strumentali e vocali.