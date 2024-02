Foibe, Fedriga: «Ricordare per costruire il futuro dell'Europa»

EMBED





BASOVIZZA (TRIESTE) (ITALPRESS) - "Il futuro dell'Europa non lo si può costruire senza verità. Chi vuol continuare a negare le sofferenze di queste terre, le persecuzioni di queste terre, le persecuzioni del comunismo titino non soltanto verso gli italiani, ma anche verso sloveni e croati massacrati e uccisi nelle foibe, vuole negare il futuro, non soltanto mentire sul passato". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel suo intervento al Monumento nazionale di Basovizza per il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe.



sat

(fonte: Palazzo Chigi)]