Rieti, tronchi nel fiume Velino rimossi dai vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi nelle prime ore del pomeriggio per liberare dalle chiuse di sbarramento sul fiume Velino, all'altezza della "centrale del latte", dei tronchi trasportati dalle piene di questi giorni che vi erano rimasti incastrati. I Pompieri in assetto fluviale, grazie all'ausilio anche della Autogrù, si sono calati sul Velino e hanno imbracato i tronchi per poi trasportali fuori dal letto del fiume liberando così le dighe di sbarramento.

