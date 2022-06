Fiera mondiale del peperoncino, nasce la piazza “Sapori italiani”

RIETI - Una grande novità segnerà l’edizione 2022 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma nel centro storico della Città Centro d’Italia dal 24 al 28 agosto: nasce la piazza “Sapori Italiani”.

Nata dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci” dell’Università di Perugia e la Blumen Group, la piazza “Sapori Italiani” sarà un hub di circa 500 mq dislocato in Piazza C. Battisti dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano. Uno spazio di esposizione ma anche di confronto e analisi fra gli stakeholder del settore con l’obiettivo di far conoscere l’importanza delle sementi italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.

«La Fiera, grazie a ‘Sapori Italiani’ - dichiara Livio Rositani, presidente del Comitato organizzatore dell’evento - diventa un moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione. Siamo orgogliosi di poter ospitare ‘Sapori Italiani’ che rappresenta una delle tante evoluzioni che la Fiera sta mettendo in campo in questi anni».