RIETI - In occasione della 11° Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, il servizio di trasporto pubblico urbano di Asm subirà alcune modifiche.

Dal 24 al 30 agosto 2022 dalle ore 20:30 le corse di ritorno delle linee 134, 143, 423 e 513 non transiteranno alla Stazione FFS ma da Porta D’Arce devieranno in via Salaria raggiungendo il capolinea di Piazza Cavour.