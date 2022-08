Fiera mondiale del peperoncino, visitabile ogni giorno lo splendido oratorio di San Pietro Martire

RIETI - Nell’ambito della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma da oggi a domenica 28 agosto a Rieti, si amplia l’offerta culturale e turistica della Città grazie anche allo sforzo dell’assessorato alla cultura del Comune di Rieti e alla collaborazione della Scuola Interforze per la Difesa Nbc che permetterà di aprire l’Oratorio di San Pietro Martire e il Chiostro della Beata Colomba, nella piazza omonima, ogni giorno, da oggi, 24 agosto, al 28 agosto, dalle 17 alle 20.

«Riusciamo a mostrare ai turisti l’Oratorio, prezioso per gli affreschi raffiguranti il Giudizio Universale dei fratelli Torresani realizzati tra il 1552 e il 1554 – dichiara l’assessore alla cultura Letizia Rosati – Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente la Scuola Interforze per la Difesa NBC nella persona del Comandante interforze generale di brigata Riccardo Fambrini per la fattiva collaborazione».