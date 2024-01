RIETI - Buona affluenza in Piazza Vittorio Emanuele II per salutare l’arrivo del nuovo anno. A intrattenere i reatini che hanno deciso di passare Capodanno in piazza, Melania Agrimano e Maurizio Rocca di Rds, Monica Cherubini e la partecipazione straordinaria di Mal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA