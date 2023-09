Donna ferita da motosega mentre taglia rovi: elitrasportata al de Lellis

RIETI - A Colle di Tora paura per una donna che si è procurata un taglio al collo utilizzando una motosega. Sta meglio e non è più in pericolo di vita la donna che mercoledì scorso si è accidentalmente procurata un taglio alla gola con una copiosa perdita di sangue.

Da quanto appreso la signora era intenta ad effettuare il taglio di piccoli arbusti e rovi all’interno della sua proprietà quando improvvisamente la lama della motosega è andata a colpirle il collo e causandole una profonda ferita lacero-contusa.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico-sanitario del 118 che ha subito provveduto a stabilizzare la donna prestandole le prime cure ma il lieve interessamento dell’aorta ha reso il quadro clinico molto critico tanto da richiedere poi l’intervento dell’eliambulanza Pegaso 118 per il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rieti.