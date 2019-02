© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si conclude oggi il Meeting nazionale dei Giovani Albergatori di Federalberghi che, per la prima volta, ha scelto come sede il Terminillo. Ieri importante convegno al quale ha partecipato anche il professor Luca Andriola, uno degli autori della Carta di Cortina e docente universitario, che ha lanciato idee importanti per il futuro della montagna e del territorio reatino.“E’ stata una giornata estremamente positiva in un quadro già di per sé entusiasmante, visto che per la prima volta, grazie all’impegno di Federalberghi Rieti guidata da Michele Casadei e di Confcommercio guidata Leonardo Tosti, il nostro territorio ha potuto ospitare un appuntamento di rilevanza nazionale che in precedenza si era sempre svolto nelle più prestigiose località montane del Nord Italia – ha dichiarato il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, portando i saluti del Comune – L’idea di un progetto Green Spirit che possa ricalcare le indicazioni della Carta di Cortina, il confronto sviluppato dagli operatori di tutto il Paese e la possibilità per tre giorni di far conoscere alcuni dei nostri punti di forza a importanti stakeholders del settore, danno l’idea di quanto questo evento abbia rappresentato un ulteriore tassello posto nel lungo ma decisivo percorso di rilancio del turismo reatino che stiamo costruendo, passo dopo passo”.