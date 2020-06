© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La crisi di governo entra a ribartare gli equilibri del consiglio comunale. Nell'assise comunale che è ancora in corso in via telematica il sindaco Davide Basilicata non ritrova la sua maggioranza e non riesce a far riconoscere quattro debiti fuori bilancio. Cosa mai avvenuta prima in 9 anni di amministrazione. Su tre punti, i gruppi di Fara 3.0 e Fratelli d'Italia hanno votato compattamente contro insieme alle opposizioni, mentre su quello relativo al trasporto pubblico locale, sul quale in passato tutta la maggioranza si era detta favorevole per inserirlo nel piano di riequilibrio, oggi l'ex assessore al Bilancio, Roberta Cuneo si è espressa negativamente, mentre Simone Fratini è rimasto coerente alle posizioni pregresse votando sì. I numeri non sono comunque bastati a Basilicata e anche quel debito di bilancio non è stato approvato.Nonostante siano in corso le trattative per ricompattare la maggioranza, le posizioni tra il sindaco Davide Basilicata e specie il gruppo guidato da Roberta Cuneo sembrano lontane anni luce. Oggi più che mai.