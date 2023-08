Ai nastri di partenza i festeggiamenti agostani montebuonesi: il programma

RIETI - Ai nastri di partenza i festeggiamenti agostani montebuonesi in onore di Maria Santissima Assunto in cielo. Il ricco programma culturale e religioso prenderà il via venerdì 4 per proseguire fino al 19 agosto con una ricca proposta nel fine settimana a cavallo del Ferragosto. Il 12 agosto sarà il cibo di strada protagonista della serata con lo "Street food & beer" in piazza Umberto Primo a cura dell'associazione culturale Filarmonica "Giuseppe Verdi", a partire dalle 21. Il 13 agosto il programma parte a metà pomeriggio, alle 16, con i fiochi popolari, per poi proseguire fino a sera nel borgo antico di Montebuono per "Vicoli e Piazzette Treffen arc. Lunedì 14 agosto gli eventi civili si spostano al campetto "Andrea Dati" per il concerto della Filarmonica alle 21.30. Domenica 15, alle 11.30, messa solenne presso la chiesa parrocchiare di Santa Maria Assunta e a seguire solenne processione. A completare la variegata proposta, organizzata grazie alla collaborazione tra Filarmonica, Motociclisti Sabinacci, Centro Ricreativo, Real Montebuono, Parrocchia di Santa Maria e Comune di Montebuono, musica fino a sera e spettacolo pirotecnico la sera del 15 agosto.