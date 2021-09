“Lo scarpone resistente!”, domenica 19 settembre escursione sul Terminillo

Lunedì 13 Settembre 2021, 19:44

RIETI - Domenica 19 settembre l'Associazione Balia dal collare, in collaborazione con FederTrek, Cai sez. Leonessa, Mountain Wilderness Lazio, Italia Nostra Sabina e Reatino, Salviamo il Paesaggio e altre associazioni ambientaliste «che si battono da anni in difesa del Terminillo», organizza “Lo scarpone resistente!”.

Si tratta di un’escursione attraverso i boschi della Vallonina e sui crinali che la sovrastano per poter osservare dall’alto i luoghi interessati dal progetto di nuovi impianti di sci Tsm2, presentato dalla Provincia di Rieti e finanziato in parte dalla Regione Lazio. L'escursione, con partecipazione libera ma con registrazione necessaria a garantire la sicurezza contro il Covid-19, prevede due punti di partenza, uno sul versante leonessano, l'altro ai piedi del Massiccio del Terminillo sul versante nord-est.

Il gruppo A partirà alle ore 9.30 dall’Ostello di Fontenova di Leonessa, immerso tra faggete secolari (il noto bosco della Vallonina, un bene protetto dalla Comunità Europea), per poi salire verso Iaccio Crudele, Costa Ghiaiosa, Rifugio Maiolica ed infine ritornare al punto di ritrovo in un bellissimo e suggestivo giro ad anello di circa 8 km, condotto della sezione locale del CAI, da Federtrek e da tecnici esperti in progettazioni sostenibili. Gli accompagnatori guideranno il gruppo nell’osservazione dei luoghi lungo il percorso, avvalendosi di spiegazioni tecniche r aggiornamenti per far capire lo stato quali impatti il progetto TSM2 avrebbe sull’ecosistema.

Il gruppo B partirà pure alle ore 9.30 dal Rifugio Sebastiani al Terminillo e si dirigerà verso Sella di Leonessa per affacciarsi sul bosco della Vallonina e per proseguire poi, seguendo in parte la strada (al momento chiusa al traffico) per Iaccio Crudele. Infine seguirà il sentiero che taglia il versante ovest di Monte Porcini (Costa Ghiaiosa), raggiungendo quindi il Rifugio Maiolica e scendendo infine a Fontenova , dove avverrà il pranzo. Nel pomeriggio è previsto il ritorno al Rif. Sebastiani lungo la Vallonina.

Questo gruppo, che sarà condotto da esperti e da attivisti di Mountain Wilderness Lazio e di Italia Nostra Sabina e Rieti, potrà conoscere in loco la storia del progetto e le criticità dal punto di vista della sostenibilità economica e ambientale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici e idrogeologici.

Questo percorso, più impegnativo nel dislivello da affrontare (prevalentemente in discesa all'andata/ e con la salita al Rifugio Sebastiani al ritorno), richiede una buona preparazione fisica. In entrambi i percorsi il pranzo è al sacco ed è obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

«Dopo il pranzo al sacco e una sottoscrizione libera per le spese legali sostenute da Balia dal Collare che ha promosso un esposto per gli usi civici della Vallonina (area di pregio dove il Tsm2 vorrebbe intervenire con nuove piste da sci) si terrà un’assemblea conviviale durante la quale sarà possibile uno scambio di esperienze ed idee tra tutti i partecipanti. Si descriverà il valore del bosco, in che modo si possa viverlo, quali sono gli usi civici, quanto sia importante la presenza degli alberi per limitare il riscaldamento del pianeta e per la sopravvivenza non solo della nostra specie, ma anche di quella vegetale e animale».

Saranno presenti le altre realtà associative che presidiano l’Appennino e le memorie storiche di questi luoghi per cominciare a ritrovare quello spirito che può riconciliare con la natura creando microeconomie diffuse, sostenibili, cooperative e solidali.

Per tutti i partecipanti: è richiesto un abbigliamento tecnico, lo zaino e il bicchiere personale, la mascherina e il gel antibatterico per le mani. In loco verrà riempita l'autocertificazione (contrasto e di contenimento della diffusione Covid-19) ed è opportuno che ognuno abbia la propria penna.

Inoltre, ognuno provvederà a riportare a casa i propri rifiuti.

Difficoltà camminata: livello E

Tempo stimato: dalle 9.00 fino alle 17.30 circa

Dislivello: 450 m (gruppo A) 550 m (gruppo B)

Coordinate Ostello Fontenova:https://goo.gl/maps/VuKHsvRg8u3AFcGw8

Per una maggiore organizzazione dei gruppi è gradita la segnalazione della propria partecipazione alla mail baliadalcollare@gmail.com specificando numero partecipanti e scelta del percorso A o B.

Per maggiori informazioni su partenza e pernotto (attraverso ospitalità diffusa) inviare una mail a baliadalcollare@gmail.com o visitare la pagina fb Balia dal Collare.