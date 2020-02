© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora un doppio appuntamento con le escursioni nel fine settimana in Sabina.L’associazione Sabina in Trekking raddoppia l’offerta e propone per sabato 22 febbraio una classica e imperdibile per gli amanti delle passeggiate, escursione in uno dei posti più affascinanti della sabina, le Gole del Farfa. Alla scoperta di questa bellissima area protetta, monumento naturale del Lazio, costeggiando dal basso e dall’alto il canyon del fiume. Si potrà, inoltre, gustare la caratteristica grigliata (sia per carnivori che per vegetariani) rigorosamente alla brace, con la legna del bosco.Domenica 23 febbraio trekking sorprendente per poter ammirare, sulla via degli eremiti tra Poggio Catino e Roccantica, prima l'eremo rupestre di San Leonardo, l'antico mulino medievale con il laghetto di adduzione e la cascatella sul torrente Galantina e gli 80 gradini interamente scavati nella roccia che conducono al secondo eremo rupestre, quello di San Michele Arcangelo (nella foto). Per pranzo polenta alla brace (preparata dagli organizzatori) condita con pomodoro, salsicce, olive taggiasche e pecorino… il tutto accompagnata anche da bruschette con olio biologico di Cantalupo in Sabina con pomodori e mortadella, e l'immancabile vinello rosso locale casareccio. Info e prenotazioni: 327.9308192