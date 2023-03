Enrico Lo Verso in “Uno nessuno centomila” al Teatro Manlio di Magliano Sabina

RIETI - Enrico Lo Verso sabato 11 marzo ore 21 al Teatro Manlio è il protagonista di “Uno nessuno centomila” tratto dal romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e regia Alessandra Pizzi, nell’ambito della stagione, nata dalla collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e La Mirabilis Teatro Societas.

Lo Verso è un eroe contemporaneo, l’uomo “senza tempo, con un’interpretazione naturalistica, immediata, “schietta”, volta a sottolineare l’attualità di un messaggio universale, univoco, perenne: la ricerca della propria essenza.

Lo spettacolo "evento" che ha realizzato oltre 400 sold out in Italia e all'Estero, coinvolgendo oltre 300.00 spettatori, tra repliche serali e matinée. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, da oltre 4 anni in tournée, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Merito di una riscrittura “minimal” ed essenziale (curata da Alessandra Pizzi, anche regista dello spettacolo) che è riuscita a “ridare vita” ai personaggi del romanzo in forma nuova ed attuale, tutti inseriti nel racconto delle vicende di un solo uomo, che è poi tutti. Lo spettacolo, come è stato definito dalla critica, è una seduta di psicanalisi, in cui un conturbante, quanto istrionico Lo Verso, attraversa i meandri della conoscenza e restituisce al pubblico risposte, quelle semplici che fanno parte della nostra quotidianità, ma a cui spesso, presi dalle sovrastrutture sociali, non sappiamo guardare.

«La storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo, insignificante. Il pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno a un particolare fisico. Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del SÉ autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila per cercare l’uno, a volte, può significare fare i conti con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare, pur di assaporare la vita. Il Vitangelo Moscarda di Lo Verso è un eroe contemporaneo, l’uomo “senza tempo”. Un’interpretazione naturalistica, immediata, “schietta”, volta a sottolineare l’attualità di un messaggio universale, univoco, perenne: la ricerca della propria essenza, dentro la giungla quotidiana di omologazioni. La voglia di arrivare infondo ed assaporare la vita, quella autentica, oltre le imposizioni sociali dei ruoli. La paura di essere soli, fuori dal grido sociale della massa. Ed infine, il piacere unico, impagabile della scoperta del proprio “uno”: autentico, vero, necessario» spiega la regista Alessandra Pizzi.

Teatro Manlio

Via Roma 2 - Magliano Sabina

Info: tel 3925415913; teatromanliomaglianosabina@gmail.com

www.atcllazio.it

Biglietteria

Campagna abbonamenti fino al 13 gennaio dalle ore 17 alle ore 19

La biglietteria aprirà un'ora prima di ogni spettacolo

Abbonamento: Intero 45 euro; Ridotto 40 euro

Biglietto: Intero 15 euro – ridotto 13 euro