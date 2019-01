“Michelangelo - Infinito” dopo il cinema arriva in tv: il 12 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Arte

Un ritratto avvincente dell'uomo e dell'artista Michelangelo, genio indiscusso dell'arte universale, narrato di pari passo con il racconto della sua vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni. Questo è

Michelangelo - Infinito

, produzione originale Sky con Magnitudo Film. Dopo l'ottimo risultato ottenuto nei cinema italiani (in cui ha emozionato oltre 125.000 spettatori per un incasso di circa 850 mila euro) il film arriva in prima tv esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Arte, sabato 12 gennaio alle 21.15. Opera prima del regista Emanuele Imbucci, è inoltre disponibile anche su Sky On Demand. Nel cast, Enrico Lo Verso interpreta Michelangelo e Ivano Marescotti è Giorgio Vasari, narratore della vita e delle opere del Buonarroti, che conobbe personalmente.



Il film è un viaggio nella vita, nei luoghi e nelle opere di Michelangelo. Tra questi Firenze, Roma, la Città del Vaticano, Milano, le cave di marmo di Carrara, entrando nei luoghi che custodiscono la principale produzione scultorea e pittorica dell'artista, tra cui la Galleria dell'Accademia, la Galleria degli Uffizi, Fondazione Casa Buonarroti, il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, i Musei Vaticani, il Palazzo Apostolico e San Pietro in Vincoli a Roma, il Museo della Pietà Rondanini a Milano. Di grande impatto la tecnologia usata per il film, in particolare gli effetti speciali, che hanno richiesto oltre 6 mesi di lavoro in postproduzione e 6 artisti specializzati. Tra i piani sequenza più spettacolari quello che ritrae Michelangelo, da solo, nell'immenso spazio della Sistina, alle prese con gli affreschi del Giudizio Universale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA