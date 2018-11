LA SECONDA GIORNATA

RIETI - Rieti Digital, partita la tre giorni focalizzata sull'innovazione tecnologica."La sfida della multinazionale Ibm e il piano Open Fiber a Rieti tra i protagonisti della prima giornata del Rieti Digital Festival - spiega una nota del Comune. - Al centro della fase congressuale del pomeriggio “l'approccio innovativo sulle soluzioni digitali che Sistemi Informativi - Gruppo Ibm propone per sviluppare nel capoluogo sabino - ha dichiarato Claudio Agostini, Delivery Manager - un importante programma di trasformazione digitale. Un progetto sfidante basato su un modello operativo focalizzato sulle competenze e che tra i programmi prevede quelli sul mondo bancario e assicurativo oltre alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Un progetto che prevede la collaborazione importante della Sabina Universitas per il quale ricerchiamo persone appassionate di tecnologia, neolaureati e neodiplomati". Da Enrico Pietralunga di Open Fiber è arrivata la conferma che "per la banda ultralarga i lavori a Rieti saranno avviati ad inizio 2019 con un investimento privato di poco più di sei milioni di euro, per terminare entro il 2020". "Buono il bilancio di questa giornata inaugurale del Rieti Digital festival - ha commentato l'Assessore all'Innovazione Tecnologica, Elisa Masotti - che ha visto la città aprirsi all'innovazione contribuendo alla promozione della cultura digitale. Anche domani ci attende un programma nutrito e variegato che pone in primo piano, in particolare, il settore della sanità con la presentazione della scatola nera nella sala operatoria che verrà presentata dal prof. Massimo Massetti, direttore dell'Area Cardiovascolare del Policlino Gemelli”.Rieti Digital: domani la seconda giornata con Boban, Marabitti e la presentazione del Suap del Comune.Domani, sabato 10 novembre, è in programma la seconda giornata di Rieti Digital – Festival della Cultura digitale e dell’Innovazione tecnologica."Si inizia con l’Innovation Road - indica una nota del Comune - una presentazione di imprese innovative, che si terrà in due distinte sessioni – dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13 – presso il Salone Papale di Via Cintia. Alle 11, stessa location, il giornalista Luca Francescangeli intervisterà Giovanni Cupidi che presenterà la biografia “Noi siamo immortali”. Dalle 10 presso il Liceo Scientifico Jucci proseguirà il Corso di Alfabetizzazione Digitale curato dal Ced del Comune di Rieti. Nel pomeriggio si torna nella Sala consiliare del Comune di Rieti con un convegno dalle 15.30 alle 19. A relazionare “Le donne in Wikipedia” sarà Camelia Boban, Affiliations Committeee Member, Wikimedia Foundation Developer e Wikidonne co-founder. A seguire Pierpaolo Marabitti, IBM Executive Partner, Italy Sales and strategic Deals Leader, si occuperà delle sfide dell’innovazione tecnologica: could enablement, digital transformation e cognitive computing. Sempre nel pomeriggio di domani, tra le 15 e le 17 presso la Scuola Marconi di Viale Canali 11, corso per studenti “Il mondo della stampa 3D” a cura del tutor Gabriella Gallo e degli studenti dell’ISS “Rosatelli”. Nella stessa location, dalle 17 alle 19, laboratorio di scrittura Wikipedia di Camelia Boban. Per l’intera giornata, inoltre, dalle 10 alle 19 presso il Polo di Santa Lucia in via delle Fontanelle ancora un hackathon sulla mobilità sostenibile a cura dell’Iss Rosatelli".