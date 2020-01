© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Havisham tornano in città con un nuovo live dall’inconfondibile sound aderente al Britpop. Tutto pronto al Depero, dove la band reatina si esibirà questo venerdì (31 gennaio), portando sul palco grandi novità oltre a cover e cavalli di battaglia come “Don’t Trust a Runner” e “Inside Out”, entrambi compresi nel cd “Be Aware of Invisibility” risalente al 2016.Un’esibizione che segna una linea di confine nella breve storia del gruppo: «Presenteremo una decina di nuovi inediti, anche in italiano, cercando di interpretare le esigenze contemporanee ma senza tradire la nostra natura, che ci impone un riferimento al rock e al pop – dichiarano i 3 componenti della band – il tutto sarà arricchito da strumenti elettronici che in ogni caso segnano uno stacco con quanto fatto in precedenza: speriamo che questa sia un’evoluzione».Queste le premesse di una serata imperdibile per chi segue il percorso degli Havisham, che li ha visti distinguersi in diverse occasioni, una tra tutte il “Fiat Music” del 2016 condotto da Red Ronnie. Appuntamento venerdì, sotto il palco del Depero, a partire dalle 22.30.