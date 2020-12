Rieti, reatino va a caccia nel Ternano e perde il fucile: denunciato per omessa custodia dell'arma

RIETI - Reatino va a caccia a Terni e perde il fucile: denunciato dalla Polizia di Stato per omessa custodia dell’arma.

E’ accaduto domenica, quando un reatino di 58 anni, dopo una battuta al cinghiale in territorio ternano, è rientrato a casa senza il suo fucile, che con tutta probabilità aveva appoggiato all’auto in una piazzola di sosta in zona Piediluco ed era ripartito, dimenticandoselo.

L’arma, recuperata da alcuni passanti, era stata consegnata alla Squadra Volante della Questura che è risalita al proprietario, che è stato denunciato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA