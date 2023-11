Il cane Marley ha un infarto, il padrone lo salva con massaggio cardiaco e pastiglia: «Grande spavento». Video

La freddezza e la tempestività del suo padrone gli hanno salvato la vita. Marley, un cane di 6 anni, si è sentito male durante una battuta di caccia con il suo padrone Cristian Pinnas in zona Sa Serra a Pratosardo, vicino Nuoro. L'animale si è accasciato al suolo dopo essere stato colto da un infarto, ma il cacciatore è riuscito a evitare il peggio. Il tutto è stato ripreso dalla bodycam della compagna di Cristian Pinnas, che li accompagnava insieme a un altro cane.

Padrone salva il suo cane colto da un infarto: il video

Nel video si vede Marley prima irrigidirsi, poi svenire privo di sensi.

Il suo padrone è intervenuto prontamente: prima lo ha rianimato con un massaggio cardiaco, poi gli ha inciso un orecchio con il coltello per allentare la pressione arteriosa. Infine gli ha somministrato una pastiglia, una Bentelan. Nel filmato si percepisce tutta la tensione di quei momenti, ma anche il sollievo dei padroni (e dell'altro cane) dopo che Marley si è ripreso.

Cristian Pinna ha condiviso tutto sui social, allegando anche una foto del suo amico a quattro zampe di nuovo in piedi in una clinica veterinaria. «Nonostante lo spavento siamo riusciti a salvarti e questa è la cosa importante» ha scritto il cacciatore sardo su Facebook. «Basto io coi miei problemi di salute, non ho bisogno di compagnia», ha concluso con ironia.