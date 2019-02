© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di ieri, dalle prime luci dell’alba fino a tarda serata 12 militari della compagnia di Poggio Mirteto e precisamente delle stazioni carabinieri di Stimigliano, Poggio Mirteto e Torri in Sabina, con l’ausilio di personale dell’aliquota radiomobile, hanno attivato una serie di posti di controllo nell’abitato di Stimigliano, compresa la zona dello scalo e nel teritorio del comune di Forano.Il servizio con finalita’ preventive si e’ svolto con l’ispezione e l’identificazione degli avventori di alcuni esercizi commericali e di numerosi utenti della strada.Complessivamente sono stati identificati 91 soggetti dei quali 23 cittadini stranieri, controllate 4 attivita’ aperte al pubblico e 72 tra automezzi e motocicli.Nella tarda mattinata, personale dell’arma di Stimigliano interveniva in un comprensorio abitativo nella periferia di forano e su richiesta dei residenti, accertava l’abbandono di due cani, procedendo alla denuncia in stato di liberta’ delle proprietarie, due donne italiane incensurate rispettivamente di 32 e 55 anni.Nel pomeriggio della stessa giornata, sempre i militari della stazione di Stimigliano, con l’ausilio dei colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, hanno fermato nelle vicinanze di quello scalo ferroviario, un uomo di origini georgiane di 50 anni colpito da un provvedimento restrittivo della liberta’ personale, emesso dalla corte di appello di roma, dovendo scontare una pena di anni uno di reclusione per il reato di furto; lo stesso dopo le formalita’ di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Rieti.