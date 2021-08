Davide Re super nella 4x400: finale olimpica e record italiano. E ora sogna una medaglia

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:00

RIETI - Davide Re conquista la finale olimpica con la 4x400. Grande la prestazione dell'atleta ligure delle Fiamme Gialle che da 5 anni vive e si allena a Rieti. Grande la prova di tutto il quartetto composto anche da Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti ed Edoardo Scotti: quarto tempo in batteria (quinto complessivo) e nuovo record italiano in 2’58″91 (3:01.37 che resisteva dal 1986), miglior tempo di ripescaggio per la finale. Sognare una medaglia ora non è vietato.