Covid: 48 nuovi positivi e 74 guariti in tre giorni

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite (in tre giorni), si registrano 48 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (11) – Borbona (2) – Borgo Velino (1) – Borgorose (1) – Cantalice (2) – Casperia (1) – Cittaducale (5) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (1) – Greccio (1) – Leonessa (1) – Montopoli di Sabina (1) – Orvinio (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (3) – Poggio S. Lorenzo (1) – Posta (1) – Pozzaglia Sabina (1) – Rocca Sinibalda (1) – Scandriglia (6) – Tarano (2) – Torricella in Sabina (2).





Si registrano 74 nuovi guariti.(21) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Ascrea – (1) Borgo Velino – (1) Cantalice – (1) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale – (12) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (3) Greccio – (2) Leonessa – (1) Marcetelli – (1) Mompeo – (3) Montopoli di Sabina – (3) Poggio Bustone – (6) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (6) Scandriglia – (1) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 780.

Totale tamponi eseguiti: 502.257.

Totale positivi: 86.