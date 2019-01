© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Be’er Sheva dedica il Friday Night Live di oggi ai Coldplay, ospitando una delle migliori tribute band in circolazione: i “Cold&Play”. Una serata attesissima al pub in Via Dei Pozzi, che con questo spettacolo fa un bel regalo a tutti i fans di Chris Martin e compagni.Stasera in scena una tribute band romana, nata nel 2010 e capace di riproporre fedelmente i vari brani dei Coldplay, avvalendosi spesso di effetti scenici e visivi. In scaletta moltissime hit, dai primi album come “X&Y”, fino a quelli più recenti come “A Head Full Of Dreams”. I quattro membri dei Cold&Play, sono già stati premiati ed apprezzati da una nota radio della capitale, e stasera daranno prova delle loro capacità sul palco del Be’er Sheva, pronto ad ospitare anche decine di appassionati, per cantare insieme brani intramontabili, come “Viva La Vida”, “Paradise”, “Yellow” e “The Scientist”.Un’ottima occasione per riscoprire i successi di una band inossidabile, ancora sulla cresta dell’onda dopo 12 album e 22 anni di attività, stasera alle 22.30 al pub in Via Dei Pozzi.