© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Casette arriva aria di America, grazie alla serata country, prevista per questo venerdì 6 settembre. Una festa inusuale e divertente, quella nel comune a pochi passi da Rieti, che coglie l’occasione per omaggiare i grandi cantautori della tradizione americana, in compagnia della band romana “Buffalo Special”. Banjo, chitarra, e violino per reinterpretare i repertori di artisti come Bob Dylan, John Denver e Johnny Cash, tra gli altri; gustando gli arrosticini e le proposte gastronomiche dello stand allestito in Piazza Dei Caduti In Guerra.Una serata gradevole che porta con sé anche la grande soddisfazione del Comitato Festeggiamenti di Casette, formato in larga parte dai giovani del luogo, che invitano tutti gli interessati a partecipare alla prima serata in pieno stile country, questo venerdì a partire dalle 22.00.Buffalo Special: Bernardo Nardini (chitarra e voce), Pamela Sabatini (voce), Andrea Verde (fiddle), Giovanni Caiati (banjo), Andrea Geremia (batteria), Marco Polizzi (basso).