RIETI - Prosegue quotidianamente l'attività di igienizzazione del territorio condotta da Asm in accordo con il Comune di Rieti. Tra le giornate di mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo, l’attività è stata condotta nelle frazioni di Castelfranco, Cupaello, Lugnano, Coccodrillo, Pie di Moggio, Chiesa Nuova, Moggio Alto e Poggio Perugino, oltre che in alcune zone del Capoluogo, in particolare in quella di Viale Matteucci e traverse laterali.



