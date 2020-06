Rieti, ufficio postale di Stimigliano Scalo chiuso, il sindaco scrive ad Anci e Regione: «Va riaperto»

RIETI - Torna alla carica il sindaco di Stimigliano Franco Gilardi sulla vicenda della riapertura dell’Ufficio Postale di Stimigliano Scalo. Un presidio tra quelli che aveva abbassato la saracinesca a marzo per via dell’emergenza sanitaria, insieme ad altri Uffici postali quando l’azienda decise di razionalizzare e scaglionare le aperture causa il pericolo di diffusione del Covid, ad oggi resta ancora chiuso.

La nota del sindaco ad Anci e Regione

E il sindaco Franco Gilardi dopo aver scritto alle Poste ed essersi appellato anche al Prefetto, ora si rivolge al presidente della Regione Nicola Zingaretti, al presidente Anci Lazio Riccardo Varrone stigmatizzando il fatto che ad oggi, sulla riapertura dell’Ufficio, non abbia ricevuto risposta alcuna.

Il primo cittadino di Stimiglino, Franco Gilardi, chiede sia a Zingaretti che a Varrone un loro interessamento affinchè i cittadini possano tornare ad usufruire dell’Ufficio Postale di Stimigliano Scalo e che venga, in questo modo, garantito quello il sindaco definisce un diritto per la popolazione.



Ufficio strategico per il territorio

«L’Ufficio va riaperto – sottolinea nella suo nota il sindaco di Stimigliano- per garantire i servizi principalmente alla fascia di popolazione più debole, mettendo così fine ai disservizi che ogni giorno molti cittadini subiscono. In quanto l’Ufficio postale di Stimigliano Scalo svolge un servizio fondamentale alla collettività, in quanto ubicato in posizione strategica sia per i pendolari che usufruiscono della stazione ferroviaria di Stimigliano per prendere il treno sulla line Orte – Fiumicino aeroporto, sia per gli automobilisti che transitano per il casello autostradale Ponzano- Soratte».

Oltre al sindaco Gilardi, la nota inviata alla Regione e all’Anci Lazio porta la firma del presidente del consiglio comunale, Fabio Bischetti e quella del vicesindaco Ilario Di Loreto.

