RIETI - Con l’avvicinarsi della Settimana Santa, la Chiesa di Rieti ha diffuso un sussidio per aiutare i fedeli a vivere in famiglia i giorni che mancano alla Pasqua. A causa dalla diffusione della pandemia di coronavirus, i riti della Settimana Santa saranno celebrati da ogni sacerdote senza popolo. Di conseguenza, i fedeli sono invitati a unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni, idealmente allo stesso orario delle liturgie.

La pubblicazione, intitolata Dove vuoi che prepariamo per celebrare la Pasqua?, è stata pensata per offrire la possibilità di sperimentare forme familiari di preghiera, adatte a ogni momento della Settimana Santa. Il testo comprende anche alcune proposte di lettura e approfondimento.

I fedeli sono invitati a prendere da subito visione del documento per prepararsi al meglio a vivere la Pasqua. Quest’anno sarà impossibile ritrovarsi insieme, ma seguendo il sussidio la comunità cristiana potrà vivere i momenti salienti della Passione, morte e resurrezione di Gesù nella propria casa.

Il documento è disponibile in formato elettronico sul sito chiesadirieti.it nella sezione Avvisi.



