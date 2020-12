Coronavirus, primaria di Stimigliano di nuovo in quarantena

RIETI - Nuovo periodo di quarantena per i bambini della Primaria di Stimigliano. A seguito dell'accertata positività al covid-19 la Asl di Rieti ha disposto in via precauzionale la quarantena per gli alunni e per le insegnanti delle classi prima e quinta sezione D. Per loro, da lunedì, torneranno a riaccendersi i monitor dei pc per la didattica a distanza. Intanto, nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 dicembre gli alunni della seconda, terza e quarta della stessa sezione faranno regolarmente rientro in classe. La didattica prosegue regolare per gli alunni delle Medie. Ad informare sullo stato delle cose è stato il sindaco Franco Gilardi.

