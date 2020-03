© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Ugl Utl di Rieti ha deciso di donare 100 mascherine e 100 paia di guanti alla Polizia Locale del Comune di Rieti, impegnata sul territorio a combattere in prima fila l'emergenza coronavirus. «L’esigenza di dispositivi di protezione rappresentata dal Referente Provinciale Ugl per la Polizia Locale Renzo A. Gunnella, è stata fattivamente recepita dalla Segreteria Prov.le Autonomie Ugl con la preziosa collaborazione della Segreteria Prov.le Utl Ugl nell’ambito di azioni reali a sostegno dei lavoratori in questo momento delicato ed in particolare del personale di Polizia Locale di Rieti che si sta adoperando senza risparmiarsi per la sicurezza di tutti i cittadini». Così chiosa il Segretario Matilde Cianca che pubblicamente ringrazia il Segretario Pietro Santarelli perché una necessità è divenuta subito una pronta disponibilità a favore anche di questi lavoratori cui va la nostra gratitudine.