© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I ragazzi dell’Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva di Maglianello Alto portano avanti la tradizione della Gara Estemporanea di Pittura, anche ai tempi del coronavirus. Un’iniziativa che, dopo oltre 40 edizioni, si reinventa in modalità telematica con la prima “Virtual Edition”, in collaborazione con il Lions Club Micigliano Terminillo e con l’Art Lab di Rieti.Un’edizione particolare, a cui sarà possibile prendere parte con un disegno fatto in casa, basato sul tema “Ripartiamo insieme disegnando un ambiente migliore”. Partecipazione che assume un valore anche per la lotta contro il coronavirus: iscrivendosi, gratuitamente e online, sarà infatti possibile partecipare alla raccolta fondi che l’Associazione destinerà all’Ospedale De Lellis per l’acquisto di materiale sanitario.C’è tempo fino al 14 giugno per partecipare alla manifestazione: basta compilare il modulo e mandare la propria opera a tema ambientale all’indirizzo mail dell’associazione, che a fine gara pubblicherà tutti i disegni sui suoi canali social.Modulo iscrizione: https://drive.google.com/file/d/1xmpmFPaKJtjPyC-STe66gUpcWEMJg2FW/view?fbclid=IwAR22ProxSOlv8cjzUxs65FqhvKvfUerXsdESwZ1UE2j1tHkZroJXidp4zQ4Info e contatti su: assmaglianelloalto@gmail.com.