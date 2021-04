Coronavirus: sono 51 i nuovi positivi e 49 i guariti. Nessun decesso

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 51 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (3) – Amatrice (1) – Antrodoco (3) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (1) – Configni (1) – Fara in Sabina (4) – Fiamignano (1) – Magliano Sabina (3) – Montasola (2) – Monteleone Sabino (6) – Montopoli in Sabina (1) – Petrella Salto (2) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (5) – Posta (2) – Salisano (1) – Scandriglia (2) – Selci (4) – Torri in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI LAZIO Covid, contagi fuori controllo in due comuni: Amatrice pronta a... RIETI Fara zona rossa, a scuola in presenza. Poche defezioni a primaria e... RIETI Coronavirus, nuovo decesso e i contagi sono più dei guariti:...

Si registrano 49 nuovi guariti

(19) Rieti – (1) Cantalice – (2) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (10) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Magliano Sabina – (3) Monteleone Sabino – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (1) Tarano – (1) Toffia – (2) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 326.

Numero totale tamponi eseguiti: 70.902.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA