RIETI - Al via il progetto “Il negozio vicino“, l’iniziativa lanciata dai Giovani Imprenditori di Confcommercio per aiutare cittadini e consumatori a trovare i negozi di vicinato che portano spesa alimentare e altri prodotti a domicilio. Si tratta di una piattaforma web che dà visibilità agli esercizi commerciali che aderiscono da tutta Italia all’iniziativa, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico, sia a quelli che per ora possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità al consumatore di ordinare telefonicamente e di ricevere direttamente i prodotti a domicilio vista l'emergenza coronavirus.

«Sono molto fiero di questo progetto messo a punto dai giovani imprenditori del nostro sistema che in questa crisi hanno messo a disposizione competenze, rete e passione per offrire uno strumento smart e digitale al servizio di tutti, associazioni, imprese, cittadini. Con Il Negozio Vicino siamo tutti un po’ meno distanti», spiega Stefano Manelfi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio LazioNord. Il negozio di vicinato soprattutto in questo periodo di grandissima difficoltà sta dimostrando il proprio ruolo sociale, sostenendo anche chi è più fragile grazie alla presenza capillare nelle grandi città, ma anche nei grandi e piccoli paesi.

Per iscriversi o per ordinare basta un click www.ilnegoziovicino.it.

