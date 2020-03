© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Allo scopo di ridurre il disagio per i cittadini derivante dalle misure introdotte dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, il Comune di Rieti ha adottato una serie di iniziative:Attivazione Unità di Crisi, composta dal Segretario Generale dell'Ente e dai Dirigenti comunali, preposta alla gestione della fase emergenzialeIndividuazione dei seguenti “Servizi essenziali”:Servizi cimiteriali, Servizio Stato Civile, Servizio Polizia Municipale, Servizio Manutentivo, Ufficio PersonaleAttivazione, al 19 marzo, grazie al qualificato e decisivo supporto del servizio “C.E.D. sistemi informatici” di oltre 40 postazioni di “smart working”, ovvero di lavoro agile da casa per altrettanti dipendenti comunali appartenenti ai seguenti uffici/servizi: finanziario, tributi, demografici, urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, risorse umane, protocollo. In particolare il Settore finanziario sta assicurando, senza soluzione di continuità, la liquidazione dei fornitori dell'EnteAllo scopo di assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale degli Organi collegiali (Consiglio comunale, commissioni consiliari, Conferenza dei capigruppo, giunta comunale) sono state individuate dall'Amministrazione comunale le linee guida per la riunione dei suddetti organi in videoconferenza, utilizzando le disposizioni dettate dal Governo con l'emanazione del D.L. 18 marzo 2020, n.18, il cosiddetto “Cura Italia”. Con il fondamentale supporto del Servizio “Ced – Servizi Informatici” è in fase di implementazione una piattaforma informatica che permetterà, nell'ambito dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione, in uno standard di assoluta sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, lo svolgimento delle sedute degli Organi in videoconferenza e conseguentemente la piena operatività politica e amministrativa dell'Ente. La piattaforma “Go to Meeting” consentirà anche agli organi di informazione di seguire puntualmente i lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari attraverso appositi allestimenti informatici che verranno definiti e comunicati nei prossimi giorni.«Con l'occasione – dichiara il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti – si ringraziano sentitamente tutti i dipendenti che stanno affrontando, in condizioni particolarmente difficili, l'emergenza presente assicurando alla Città i servizi di cui ha bisogno. In questo quadro una menzione particolare meritano i dipendenti del Servizio Igiene Urbana di Asm che con encomiabile dedizione stanno procedendo a tenere pulita la Città ed igienizzare le strade».