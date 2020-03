© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Sindaco ordina l’apertura del Coc e istituisce l’Unità di Crisi.Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha ordinato l’apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) h24, sette giorni su sette, per l’espletamento delle funzioni in raccordo con l’unità di crisi comunale. Il C.O.C. sarà raggiungibile ai numeri 0746.287215 o 0746.287285 per fornire informazioni di carattere generale mentre per le indicazioni di carattere sanitario si ricorda di rivolgersi al numero verde della ASL di Rieti 800938875, al numero verde della Regione Lazio 800118800 e al numero di pubblica utilizzato 1500 attivato dal Ministero della Salute per le domande dei cittadini sul Coronavirus – Covid 19. L’ordinanza del Sindaco di Rieti è valida fino al 3 aprile 2020.Inoltre, è stata costituita l’Unità di crisi comunale presso il C.O.C. di Rieti allestito all’interno del secondo piano dell’immobile comunale in Via la Foresta n° 2, con il compito di supportare il Sindaco. La struttura è operativa, con effetto immediato.