RIETI - Coronavirus, cento mascherine facciali, 20 confezioni di guanti e 100 flaconi di gel antibatterico. Nella guerra contro il Covid-19 sono queste le “armi e le munizioni” indispensabili per chi combatte in prima linea. L’Associazione di volontariato ha infatti donato questi importanti presidi e dispositivi di protezione ai carabinieri reatini pronti ad essere assegnati al comando provinciale dell’Arma e ai comandi Compagnia di Cittaducale e Poggio Mirteto. Una donazione che l’Associazione presieduta da Marco Guadagnoli - operante da nove anni sul territorio ed ora impegnata nel supporto delle fasce più deboli in questa critica emergenza per il Coronavirus – ha formalmente effettuato al segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Marco D’Ascenzi che ha ringraziato l’Associazione per la vicinanza all’Arma. Unitamente al segretario regionale Lazio, Gianluca Mancini i preziosi presidi sanitari donati verranno distribuiti ai militari impegnati quotidianamente in servizi di controllo e di prossimità con il cittadino e per i quali tali dispositivi risultano essere di fondamentale importanza. Un plauso e un ringraziamento al collega D’Ascenzi per l'impegno profuso è stato indirizzato dal segretario Lazio, Mancini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA